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Дани Алвес отказался играть за «Сан-Паулу» из-за долгов по зарплате

Чемпионат.com
1 час назад

Бразильский защитник Дани Алвес отказался играть за «Сан-Паулу», пока ему не выплатят долг в размере $ 2 млн, сообщает Ge.globo со ссылкой на представителей игрока.

Дани Алвес отказался играть за «Сан-Паулу»
Фото: ReutersReuters

Из-за пандемии коронавируса клуб сократил зарплату игроков, в том числе Алвеса. По соглашению между сторонами было оговорено, что сумма будет выплачена позже.

После Олимпийских игр в Токио (Япония) Дани Алвес заявил, что «Сан-Паулу» задерживает выплату долга. После этого отношения между игроком и клубом испортились.

Напомним, в августе 2019 года бразильский защитник подписал контракт с «Сан-Паулу», по которому зарплата Алвеса составляла $ 1,5 млн в месяц. Контракт 36-летнего бразильца был рассчитан до декабря 2022 года.

Летом 2021 года бразильский защитник Дани Алвес завоевал 43-й титул в карьере на взрослом уровне. Он стал победителем летних Олимпийских игр в составе футбольной сборной Бразилии.

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