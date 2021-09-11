Пеле обратился к фанатам после удаления опухоли

"Друзья мои, с каждым днем я чувствую себя понемногу лучше. С нетерпением жду возможности снова сыграть, но я все еще продолжу восстанавливаться в течение нескольких дней. Пока я здесь, использую возможность, чтобы побольше пообщаться со своей семьей и отдохнуть. Еще раз спасибо за все ваши любящие сообщения. Скоро мы снова будем вместе!" — написал экс-футболист в Instagram.