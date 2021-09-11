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Пеле рассказал о самочувствии после удаления опухоли

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии по футболу Пеле рассказал, как чувствует себя после операции по удалению опухоли в толстой кишке. Легендарный бразилец перенес хирургическое вмешательство 6 сентября.

Пеле обратился к фанатам после удаления опухоли
Фото: Claus Bjorn Larsen/APClaus Bjorn Larsen/AP

"Друзья мои, с каждым днем я чувствую себя понемногу лучше. С нетерпением жду возможности снова сыграть, но я все еще продолжу восстанавливаться в течение нескольких дней. Пока я здесь, использую возможность, чтобы побольше пообщаться со своей семьей и отдохнуть. Еще раз спасибо за все ваши любящие сообщения. Скоро мы снова будем вместе!" — написал экс-футболист в Instagram.

Пеле является лучшим игроком 20-го века по версии футбольной комиссии Международной федерации футбола (ФИФА). За свою карьеру бразилец забил 1289 мячей в 1363 матчах. В составе национальной сборной Бразилии он стал трехкратным чемпионом мира.

Выступая за "Сантос", Пеле шесть раз выигрывал чемпионат Бразилии. В 1999 году Международный олимпийский комитет (МОК) назвал Пеле величайшим спортсменом столетия, несмотря на то, что он никогда не выступал на Олимпиаде.

Во второй половине 90-х годов исполнял обязанности министра по делам молодежи, туризма и спорта Бразилии. Ранее сообщалось, что Лионель Месси побил рекорд Пеле.

Футбол,Лионель Месси,
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