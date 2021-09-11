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Московский «Локомотив» обыграл «Крылья Советов» благодаря дублю Камано

Чемпионат.com
36 минут назад

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» принимал самарские «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в столице и завершилась со счётом 2:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» благодаря дублю Камано
Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»

Счёт в матче был открыт на 59-й минуте. Гол забил нападающий «Локомотива» Франсуа Камано, который реализовал передачу Рифата Жемалетдинова.

На 79-й минуте железнодорожники удвоили преимущество, гвинейский футболист оформил дубль. Результативную передачу на свой счёт записал вышедший на замену на 57-й минуте Виталий Лисакович. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Локомотива».

«Локомотив», набрав в 7 матчах 15 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» (7) — на седьмом месте.

Футбол,Виталий Лисакович,Франсуа Камано,Рифат Жемалетдинов,Крылья Советов,Локомотив,
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