Роналду забил «Ньюкаслу» семь голов в матчах АПЛ. Больше он забивал только «Астон Вилле»

Нападающий « Манчестер Юнайтед » Криштиану Роналду оформил дубль в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» и довёл счёт результативных ударов в ворота «сорок» до семи в турнире. Криштиану открыл счёт в матче в добавленное к первому тайму вр емя.

Только «Астон Вилле» в рамках английской Премьер-лиги португалец забил больше – 8 мячей, сообщает Squawka. Напомним, матч с «Ньюкаслом» стал первым для португальца после возвращения в стан «красных дьяволов». Роналду стал игроком «МЮ» 27 августа, перейдя из туринского «Ювентуса». Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру.