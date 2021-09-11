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«Зенит» переиграл «Ахмат» и вернул себе лидерство в Российской Премьер-Лиге

Чемпионат.comиещё 1
1 час назад

Сегодня, 11 сентября, состоялся матч «Зенит» — «Ахмат». Встреча 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Зенит» оказался сильнее соперника со счётом 3:1.

«Зенит» вернул себе лидерство в РПЛ
Фото: FC-ZENIT.RUFC-ZENIT.RU

Уже на 9-й минуте полузащитник «Зенита» Вендел открыл счёт, откликнувшись на передачу нападающего Артёма Дзюбы. На 33-й минуте преимущество упрочил Александр Ерохин. На 51-й минуте форвард Мохамед Конате отыграл один мяч. А на 83-й минуте окончательный счёт установил бразильский полузащитник Малком, а Дзюба отдал вторую результативную передачу.

Санкт-петербургский «Зенит» в семи матчах набрал 17 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Грозненский «Ахмат» (9) — на 8-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Локомотив» (15) и «Динамо» (13).

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