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«Спартак» победил «Химки» в матче чемпионата России по футболу

Говорит Москваиещё 8
26 минут назад

Домашний матч седьмого тура Российской премьер-лиги завершился со счётом 3:1 в пользу столичного клуба.

«Спартак» переиграл «Химки» перед стартом в Лиге Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В составе «Спартака» голы забили Айртон, Квинси Промес и Эсекьель Понсе, также отметившийся голевой передачей. У проигравших отличился бывший игрок красно-белых Денис Глушаков. На 41-й минуте встречи главный арбитр матча Сергей Иванов отменил гол полузащитника «Химок» Ильи Кухарчука после просмотра видеоповтора, зафиксировав офсайд.

«Спартак» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков в семи матчах. «Химки» идут на 12-й строчке, имея в активе шесть очков после семи встреч.

Футбол,Илья Кухарчук,Денис Глушаков,Сергей Иванов,Спартак,
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