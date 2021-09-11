«Спартак» переиграл «Химки» перед стартом в Лиге Европы

В составе «Спартака» голы забили Айртон, Квинси Промес и Эсекьель Понсе, также отметившийся голевой передачей. У проигравших отличился бывший игрок красно-белых Денис Глушаков . На 41-й минуте встречи главный арбитр матча Сергей Иванов отменил гол полузащитника «Химок» Ильи Кухарчука после просмотра видеоповтора, зафиксировав офсайд.

«Спартак» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков в семи матчах. «Химки» идут на 12-й строчке, имея в активе шесть очков после семи встреч.