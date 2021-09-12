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Влахович до сих пор не продлил контракт с «Фиорентиной»

Чемпионат.comиещё 1
1 час назад

Сербский форвард «Фиорентины» Душан Влахович до сих пор не продлил соглашение с клубом. Переговоры о продлении ещё продолжаются. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, представители «фиалок» уверены в скором и успешном завершении сделки, а продление контракта – вопрос времени.

В августе Влахович сообщил, что никуда не перейдёт, несмотря на интерес со стороны европейских грандов. Ранее в услугах сербского 21-летнего форварда был заинтересован мадридский «Атлетико». Чемпионы Испании были готовы заплатить за Влаховича 75 млн.

В минувшем сезоне Влахович забил 21 гол в 37 матчах Серии А и был признан лучшим молодым игроком чемпионата. 21-летний сербский форвард выступает за «Фиорентину» с 2018 года. В итальянский клуб Влахович перешёл из «Партизана». В завершившейся Серии А «Фиорентина» с 40 очками заняла 13-е место в турнирной таблице.

Футбол,Душан Влахович,Фабрицио Романо,
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