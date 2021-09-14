Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту

Экс-президент ФИФА Блаттер высказался о лимите на легионеров в российском футболе

RT на русскомиещё 8
34 минуты назад

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер поделился мнением о лимите на легионеров в российском футболе.

Блаттер высказался о лимите на легионеров в РПЛ
Фото: ReutersReuters

«Нужно понимать, что лучше для российского футбола. Играть в Российской премьер-лиге только для российских болельщиков или открыть границы для звёздных иностранцев. Сборная — это хорошо, но не нужно забывать, что лига — это смесь различных культур и стилей. И это хорошо, что Россия открывается для тех, кто может привлечь зарубежных игроков. Очень важно — сравнивать, как играют они, и постоянно совершенствоваться», — цитирует Блаттера «Известия».

Напомним, что в Российской премьер-лиге действует лимит на легионеров по схеме «8 + 17».

Ранее президент России Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в российском футболе.

Футбол,Йозеф Блаттер,Владимир Путин,газета "Известия",
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители