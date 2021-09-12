ЦСКА и «Арсенал» сыграли вничью

В седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА в гостях сыграл вничью с тульским «Арсеналом».
Встреча завершилась со счётом 2:2. Матч проходил на стадионе «Арсенал» в Туле.
Мячи за армейцев забили Игорь Дивеев и Фёдор Чалов. За «Арсенал» отличились Евгений Марков и Иван Новосельцев.
20 сентября ЦСКА сыграет в московском дерби со «Спартаком». Днём ранее «Арсенал» в гостях проведёт матч с «Нижним Новгородом».
Ранее сообщалось, что Максим Мухин из-за дисквалификации не сыграет против «Спартака».