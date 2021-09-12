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ЦСКА и «Арсенал» не смогли определить победителя в матче РПЛ

RT на русскомиещё 8
48 минут назад

В седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА в гостях сыграл вничью с тульским «Арсеналом».

ЦСКА и «Арсенал» сыграли вничью
Фото: ТАССТАСС

Встреча завершилась со счётом 2:2. Матч проходил на стадионе «Арсенал» в Туле.

Мячи за армейцев забили Игорь Дивеев и Фёдор Чалов. За «Арсенал» отличились Евгений Марков и Иван Новосельцев.

20 сентября ЦСКА сыграет в московском дерби со «Спартаком». Днём ранее «Арсенал» в гостях проведёт матч с «Нижним Новгородом».

Ранее сообщалось, что Максим Мухин из-за дисквалификации не сыграет против «Спартака».

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