ЦСКА и «Арсенал» сыграли вничью

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В седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА в гостях сыграл вничью с тульским «Арсеналом».

Фото: ТАСС ТАСС

Встреча завершилась со счётом 2:2. Матч проходил на стадионе «Арсенал» в Туле.

20 сентября ЦСКА сыграет в московском дерби со «Спартаком». Днём ранее «Арсенал» в гостях проведёт матч с «Нижним Новгородом».