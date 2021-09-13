«Рубин» разгромил «Урал» в матче седьмого тура РПЛ

Казанский футбольный клуб «Рубин» разгромил екатеринбургский «Урал» в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра в Казани завершилась со счетом 4:0.

Фото: Twitter Twitter

В составе хозяев хет-триком отличился Андерс Дрейер (2-я, 79-я и 90-я минуты). Также в собственные ворота мяч срезал защитник «Урала» Артем Мамин (13-я).

«Рубин» с 14 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Клуб из Екатеринбурга ее замыкает, имея в активе всего два балла.

13 сентября главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что решение защитника Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной не стало неожиданностью для тренерского штаба.

Будущее игрока было решено обсудить по итогам сентябрьского сбора, добавил наставник. По его окончании Фернандес объяснил, что ему сложно полноценно отдаваться играм за ЦСКА и сборную, уточнил Карпин.