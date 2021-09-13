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«Рубин» разгромил «Урал» в матче седьмого тура РПЛ

Вечерняя Москва
47 минут назад

Казанский футбольный клуб «Рубин» разгромил екатеринбургский «Урал» в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра в Казани завершилась со счетом 4:0.

«Рубин» разгромил «Урал» в матче седьмого тура РПЛ
Фото: TwitterTwitter

В составе хозяев хет-триком отличился Андерс Дрейер (2-я, 79-я и 90-я минуты). Также в собственные ворота мяч срезал защитник «Урала» Артем Мамин (13-я).

«Рубин» с 14 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Клуб из Екатеринбурга ее замыкает, имея в активе всего два балла.

13 сентября главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что решение защитника Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной не стало неожиданностью для тренерского штаба.

Будущее игрока было решено обсудить по итогам сентябрьского сбора, добавил наставник. По его окончании Фернандес объяснил, что ему сложно полноценно отдаваться играм за ЦСКА и сборную, уточнил Карпин.

Спортивный комментатор Георгий Черданцев при этом отметил, что уход Фернандеса негативно скажется на игре команды. Он был одним из ключевых футболистов сборной, и в ближайшей перспективе игрока такого уровня не будет, добавил комментатор.Возраст, по его словам, вряд ли стал причиной ухода Фернандеса, так как тому всего 30 лет. Криштиану Роналду в 36 лет перешел в «Манчестер Юнайтед» и забил два гола в первом же матче, подчеркнул эксперт.

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