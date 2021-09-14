Лига чемпионов возвращается. Россиян ждет разгром

«Зенит» стартует матчем с действующим победителем Лиги чемпионов, «Барселона» пройдет экзамен «Баварией», а «Милан» можно поздравлять с возвращением.

Фото: ТАСС ТАСС

14 сентября стартует групповой этап Лиги чемпионов. Чемпион России - «Зенит» - начнёт свой путь гостевым матчем против действующего обладателя трофея - лондонского «Челси», начало — в 22:00 мск. Верите в сине-бело-голубых? Сделайте ставку на матч совершенно бесплатно, ведь Winline дарит всем новым клиентам 1000 рублей на первую ставку!

Видео дня

Winline

«Челси» - «Зенит»: бесплатная онлайн-трансляция матча

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Челси» - «Зенит» пройдет 14 сентября в Лондоне, начало — в 22:00 мск. Прямую видеотрансляцию в России бесплатно можно будет посмотреть на «Матч ТВ».

Чего ждать от «Зенита»?

Будем честны: привезти очки из Лондона «Зениту» будет крайне сложно. Команда Сергея Семака явно уступает в уровне, да и пока не вышла на максимальные мощности, хоть это и не сказывается на ее положении в турнирной таблице РПЛ.

Последняя неделя прошла под флагом борьбы за участие в матче против «Челси» двух игроков сборной Бразилии - Клаудинью и Малкома. К счастью, с помощью ФИФА разрешение на их участие в игре удалось получить, в ковид-правилах Англии сделали исключение. Оба игрока вышли на замену в матче с «Ахматом» (3:1) и летят со всей командой в Лондон.

Но даже с ними рассчитывать на положительный исход будет сложно. «Челси» на старте сезона в полном порядке. Команда Томаса Тухеля в АПЛ пока потеряла очки только в одном матче - 1:1 с «Ливерпулем», при этом лондонцы больше тайма играли в меньшинстве. В остальном никаких проблем у действующего победителя Лиги чемпионов нет, в последнем туре АПЛ «Челси» легко переиграл «Астон Виллу» 3:0.

Бороться надо в любом случае. Если зенитовцы покажут в Лондоне смелый футбол и при этом уступят, камень в них никто не кинет. Ну а пока букмекерская компания Winline считает «Челси» явным фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.20, это 80% вероятности. В случае успеха с 1000 рублей вы получите 1200 рублей.

Поставить на победу «Зенита» можно за 16.00 (6% вероятности), а на ничью - за 6.80 (14%). Букмекеры Winline склоняются к высокой результативности в этом матче. Коэффициент на то, что в матче будет минимум 3 гола - 1.66. Если вы считаете, что команды не доберутся до этой отметки, можете поставить на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.23.

На что ставить в матче «Челси» - «Зенит»?

«Челси» при Томасе Тухеле практически идеален. Защита работает как часы, голы в ворота лондонского клуба можно пересчитать по пальцам. При этом свои голы «Челси» неизменно забивает. Да еще теперь на острие атаки англичан действует Ромелу Лукаку. Форвард сборной Бельгии перебрался в Лондон из «Интера» и уже начал приносить пользу своему новому клубу. Так, в матче с «Астон Виллой» на его счету дубль.

Положа руку на сердце, вряд ли оборона «Зенита» намного сильнее бирмингемцев. Поэтому, к сожалению для российских болельщиков, однозначно стоит ждать голы в ворота «Зенита». Кстати, любопытно, кого Сергей Семак выставит в стартовом составе. На стороне Михаила Кержакова сыгранность с линией обороны, но новичок команды Станислав Крицюк неплохо проявил себя в игре с «Ахматом».

А вот в нападении «Зенита» есть сомнения. Артем Дзюба после Евро-2020 пока так и не вернул свою лучшую форму, Малком и Клаудинью в последнее время больше летают, чем играют, да еще и вся эта нервотрепка с их допуском к матчу. Остается Сердар Азмун, но на него защита «Челси», вероятно, сможет найти управу. И не с такими справлялись.

Исходя из всех этих вводных, неплохо смотрится ставка на сухую победу «Челси». БК Winline предлагает поставить на такой исход за 1.66. Пари принесёт прибыль в том случае, если хозяева победят, а чемпион России не сможет отличиться.

К старту «Зенита» в Лиге чемпионов Winline приготовил акцию под названием «Джерси за Ставку». Поставьте 6999 рублей на матч «Челси» - «Зенит» – и вы гарантированно получите футболку «Зенита». Главное - успеть сделать ставку до стартового свистка.

А что ещё интересного в Лиге чемпионов?

14 сентября в 22:00 мск «Барселона» сыграет с «Баварией». Обе команды находятся в стадии перемен. Каталонцы учатся жить без Лионеля Месси. Как получается - пока сказать сложно. В 3 матчах Примеры у «Барсы» 2 победы и одна ничья с «Атлетиком». В 4-м туре должна была состояться первая серьезная проверка - игра против «Севильи», но ее перенесли из-за отборочных матчей ЧМ-2022 в Южной Америке.

А вот «Бавария» свою проверку прошла более чем успешно. Новая команда Юлиана Нагельсманна разгромила его предыдущий клуб - «РБ Лейпциг» - со счетом 4:1. Учитывая, что до этого мюнхенцы обыграли дортмундскую «Боруссию» в Суперкубке страны, а еще успели отгрузить 5 мячей в ворота «Герты», то можно сказать, что команда начала понимать требования нового наставника.

Winline считает немецкий клуб фаворитом. Поставить на победу баварцев можно за 1.98. А на команду Роналда Кумана принимают ставки с коэффициентом 3.45. Конкурентна ли «Барселона»? Совсем скоро мы узнаем ответ на этот вопрос.

Ещё два интереснейших матча пройдут 15 сентября. Правда, придется выбирать, что смотреть: обе игры начнутся в 22:00 мск. «Милан» возвращается в Лигу чемпионов гостевым матчем против «Ливерпуля». Команда Стефано Пиоли на правильном пути, что подтверждают результаты в Серии А. 3 матча - 3 победы, причем в последнем туре красно-черные обыграли серьезного соперника - «Лацио» - со счетом 2:0. Настроения добавит и возвращение Златана Ибрагимовича, швед вернулся на поле после травмы и уже успел отметиться забитым мячом.

«Ливерпуль» на старте сезона в тени «Челси» и «Ман Сити», но, возможно, это как раз та позиция, которая устраивает Юргена Клоппа. Пусть говорят о других, а мы будем стабильно набирать очки. Пока получается: в 4 матчах у команды 3 победы и ничья с «Челси». Лишь бы эпидемия травм снова не случилась.

«Милана» давно не было в Лиге чемпионов, да и матч гостевой, поэтому Winline видит фаворитом команду Юргена Клоппа. На ее победу дают коэффициент 1.54. Поставить на то, что итальянцы смогут набрать очки, можно за 2.50.

Действующий чемпион Италии - «Интер» - принимает «Реал». Итальянцы столкнулись с финансовыми проблемами, из-за которых пришлось расставаться с лидерами. Так, в «Челси» уехал Ромелу Лукаку. Покинул команду в знак протеста и Антонио Конте. Но, кажется, Симоне Индзаги быстро смог адаптироваться к непростым условиям. Да, в последнем туре Серии А команда упустила победу в игре с «Сампдорией», но в целом «Интер» смотрится очень симпатично.

У «Реала» дела идут неплохо. Команда Карло Анчелотти идет во главе турнирной таблицы чемпионата Испании, а в воскресенье «Королевский клуб» разобрал «Сельту» 5:2, причем два раза уступая по ходу игры. У испанцев есть проблемы в обороне, но впереди Карим Бензема и компания регулярно наводят шороху.

Предсказать исход этого матча очень сложно. Что называется, игра на три исхода. И все-таки букмекеры Winline отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Интера» можно с коэффициентом 2.42, а на победу «Реала» - за 2.80.