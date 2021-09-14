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Ибрагимович не сыграет с «Ливерпулем»

Евро-футбол.Ру
1 час назад

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович продолжает восстанавливаться от травмы и не сыграет с «Ливерпулем» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов, передаёт Sky Sport Italia.

Ибрагимович пропустит игру с «Ливерпулем»
Фото: ReutersReuters

По данным источника, футболист испытывает проблемы с ахилловым сухожилием и не сможет помочь своей команде в стартовой игре турнира.

Напомним, что в прошлом туре Ибрагимович появился на поле впервые с мая. Он вышел вышел на замену на 61-й минуте, а уже на 67-й забил гол. В итоге, команда Пиоли дома обыграла «Лацио» со счётом 2:0.

В прошлом сезоне на счету Ибрагимовича 19 матчей в Серии А, в которых он забил 15 голов и отдал две результативные передачи.

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