Ибрагимович пропустит игру с «Ливерпулем»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович продолжает восстанавливаться от травмы и не сыграет с «Ливерпулем» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов, передаёт Sky Sport Italia.

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По данным источника, футболист испытывает проблемы с ахилловым сухожилием и не сможет помочь своей команде в стартовой игре турнира.

Напомним, что в прошлом туре Ибрагимович появился на поле впервые с мая. Он вышел вышел на замену на 61-й минуте, а уже на 67-й забил гол. В итоге, команда Пиоли дома обыграла «Лацио» со счётом 2:0.