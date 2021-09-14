Роналду повторил рекорд по числу матчей в Лиге чемпионов

Форвард « Манчестер Юнайтед » Криштиану Роналду сегодня повторит рекорд испанского экс-футболиста Икера Касильяса, выступавшего за мадридский «Реал» . Португалец примет участие в 177-м матче в Лиге чемпионов. Он попал в стартовый состав команды.

Напомним, за шесть сезонов в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провёл 292 матча, забил 118 мячей и завоевал девять трофеев, включая три титула в АПЛ и титул в Лиге чемпионов. После этого он выступал за мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Роналду является лучшим бомбардиром в истории всех национальных сборных.