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Роналду повторил рекорд Касильяса по количеству матчей в Лиге чемпионов

Чемпионат.comиещё 11
1 час назад

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сегодня повторит рекорд испанского экс-футболиста Икера Касильяса, выступавшего за мадридский «Реал». Португалец примет участие в 177-м матче в Лиге чемпионов. Он попал в стартовый состав команды.

Роналду повторил рекорд по числу матчей в Лиге чемпионов
Фото: LAURENCE GRIFFITHS/GETTY IMAGESLAURENCE GRIFFITHS/GETTY IMAGES

Сегодня состоятся первые встречи группового этапа Лиги чемпионов. В одном из них швейцарский «Янг Бойз» примет «Манчестер Юнайтед».

Напомним, за шесть сезонов в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провёл 292 матча, забил 118 мячей и завоевал девять трофеев, включая три титула в АПЛ и титул в Лиге чемпионов. После этого он выступал за мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Роналду является лучшим бомбардиром в истории всех национальных сборных.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,Реал,
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