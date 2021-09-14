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Президент РФС Дюков отреагировал на слова Владимира Путина про отмену лимита

Чемпионат.comиещё 1
47 минут назад

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на слова президента России Владимира Путина, который выступил против отмены лимита на легионеров.

Президент РФС Дюков отреагировал на слова Путина про отмену лимита
Фото: ТАССТАСС

«Президент сказал о том, что необходимо регулирование этого вопроса, этой сферы, которая связана с использованием иностранных игроков. Мы не предлагали отказаться от регулирования, наше предложение – новый подход к регулированию использования иностранных игроков в России. Мы не ставили перед собой задачи создать условия, наиболее благоприятные для иностранных спортсменов, ущемив в правах наших футболистов. Задача и цель другая.

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Наш подход направлен на повышение конкурентоспособности наших клубов, снижение их расходов, повышение конкурентоспособности наших игроков с сохранением их мотивации к развитию, что важно для сборной. В процессе обсуждения этого предложения в информационном поле всё свелось к обсуждению упрощённого варианта – что предложение подразумевает отмену лимита. Это не так. Если вы посмотрите на предложение РФС и то, что мы обсуждали с клубами – это минимальное гарантированное количество доморощенных игроков – восемь, но их может быть и больше. Это качественные требования к легионерам.

Это введение плавающего потолка зарплат. Это стимулирование российских клубов использовать российских молодых игроков – это финансовый стимул, это работает эффективнее, чем завышенные зарплаты и бонусы за российские паспорта. Этот подход кажется более правильным, он будет положительно влиять на конкурентоспособность.

Это комплекс мер, в том числе меры, направленные на стимулирование академий и ужесточение требований по работе со своими академиями. Но при этом ужесточения и требования к академиям клубов с нашей стороны предполагало в том числе дополнительное стимулирование и финансирование тех академий, которые будут следовать нашим требованиям. Это комплекс взаимосвязанных мер, которые должны позволить решить задачу повышения конкурентоспособности клубов и игроков.

Мы заинтересованы, чтобы российские игроки выступали в наших клубах. Вы и сами прекрасно знаете. что основные поставщики игроков в сборную — это российские команды. Нам нужно, чтобы футболисты играли, но важный момент — это должны быть мотивированные футболисты. А клубы, которые подготовили молодых футболистов, получали за это вознаграждение», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Футбол,Павел Левкович,Александр Дюков,Владимир Путин,РФС,
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