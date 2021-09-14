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Российские игроки «Зенита» не встали на колено перед матчем с «Челси». Иностранцы — встали

Чемпионат.comиещё 2
1 час назад

Российские игроки «Зенита», а также украинец Ярослав Ракицкий, не встали на колено перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси». Иностранные футболисты сине-бело-голубых, как и игроки лондонского клуба, сделали этот жест в поддержку акции Black Lives Matter.

Часть игроков «Зенита» преклонила колено в матче с "Челси"
Фото: ReutersReuters

Напомним, сегодня, 14 сентября, лондонский «Челси» встречается с санкт-петербургским «Зенитом». Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия).

Игру обслуживает польская бригада арбитров во главе с Бартошем Франковским. Помогают ему ассистенты Марцин Бонек и Якуб Винклер. Резервный рефери — Кжиштоф Якубик. Видеоассистенты главного арбитра – Марко Фриц (Германия) и Марко Ди Белло (Италия). Напомним, в квартете H, помимо «Челси» и «Зенита», также сыграют «Ювентус» и «Мальмё».

Футбол,Марко Фриц,Ярослав Ракицкий,Зенит,
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