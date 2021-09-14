Часть игроков «Зенита» преклонила колено в матче с "Челси"

Российские игроки «Зенита», а также украинец Ярослав Ракицкий, не встали на колено перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси». Иностранные футболисты сине-бело-голубых, как и игроки лондонского клуба, сделали этот жест в поддержку акции Black Lives Matter.

Фото: Reuters Reuters

Напомним, сегодня, 14 сентября, лондонский «Челси» встречается с санкт-петербургским «Зенитом». Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия).