«Зенит» проиграл «Челси» в матче Лиги чемпионов

Сегодня, 14 сентября, лондонский «Челси» встретился с санкт-петербургским «Зенитом». Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и завершился со счётом 1:0 в пользу «аристократов». Игру обслуживала польская бригада арбитров во главе с Бартошем Франковским.

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Первый тайм прошёл без голов. То ли «Зенит» грамотно оборонялся, то ли «Челси» играл спустя рукава, но факт остаётся фактом — на перерыв команды ушли при равенстве на табло. Это равенство продержалось до 69-й минуты, когда счёт в матче открыл форвард «аристократов» Ромелу Лукаку. Бельгиец откликнулся на подачу Аспиликуэты и головой переправил мяч в сетку ворот Крицюка. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу «Челси».