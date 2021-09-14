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«Зенит» минимально проиграл «Челси» в стартовом матче Лиги чемпионов

Чемпионат.com
19 минут назад

Сегодня, 14 сентября, лондонский «Челси» встретился с санкт-петербургским «Зенитом». Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и завершился со счётом 1:0 в пользу «аристократов». Игру обслуживала польская бригада арбитров во главе с Бартошем Франковским.

«Зенит» проиграл «Челси» в матче Лиги чемпионов
Фото: ReutersReuters

Первый тайм прошёл без голов. То ли «Зенит» грамотно оборонялся, то ли «Челси» играл спустя рукава, но факт остаётся фактом — на перерыв команды ушли при равенстве на табло. Это равенство продержалось до 69-й минуты, когда счёт в матче открыл форвард «аристократов» Ромелу Лукаку. Бельгиец откликнулся на подачу Аспиликуэты и головой переправил мяч в сетку ворот Крицюка. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу «Челси».

Напомним, в параллельном матче квартета Н встретились «Ювентус» и «Мальмё». Туринский клуб разгромил шведов со счётом 3:0. Таким образом, «Ювентус» и «Челси» в первом туре группового этапа ЛЧ набирают по три очка, а «Зенит» и «Мальмё» остаются без набранных баллов.

Футбол,Зенит,
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