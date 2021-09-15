Дзюба мог спасти «Зенит»: за россиян в матче с «Челси» было не стыдно

Петербургский «Зенит» хорошо оборонялся в игре с действующим победителем Лиги чемпионов «Челси» 68 минут игрового времени, но Ромелу Лукаку перепрыгнул защитников питерского клуба и головой отправил мяч в ворота Крицюка. Несмотря на поражение, старт в турнире у «Зенита» получился обнадеживающим.

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В первом же туре группового этапа Лиги чемпионов «Зениту» выпало максимально сложное испытание. Игра в гостях с действующим победителем турнира «Челси», который к тому же отлично начал новый сезон и явно намерен бороться за победу в Английской премьер-лиге (АПЛ). Да еще и на фоне серьезных кадровых проблем.

Видео дня

Последний раз в плей-офф Лиги чемпионов питерцы выходили в сезоне-2015/2016. В предыдущие два года команда Сергея Семака занимала четвертое место в группе.

Состав

Еще накануне матча стало известно, что не смогут выйти на поле Магомед Оздоев, Вячеслав Караваев и Деян Ловрен, а Вильмар Барриос прилетел в Лондон гораздо позже остальной команды, его участие в матче было под вопросом из-за карантина, в котором должны побывать люди, недавно побывавшие в странах, входящих в красную зону. Барриос недавно был в такой — в Колумбии. Отметим также, что «Зениту» удалось убедить ФИФА отменить дисквалификацию на игру в Лондоне бразильцев Малкома и Клаудиньо, без них у питерцев были бы колоссальные проблемы с составом.

В итоге справа в защите вышел Алексей Сутормин (игравший на этой позиции в сборной Далер Кузяев занял место в центре полузащиты), снова остался на скамейке Артем Дзюба, также не попал в состав Александр Ерохин, один из лучших игроков «Зенита» на старте сезона. В семи матчах чемпионата России полузащитник забил пять голов и сделал одну голевую передачу, также Ерохин отличился за сборную России в сентябрьских матчах.

У «Челси» пропускали игру Н'Голо Канте и Кристиан Пулишич, но у лондонского клуба такая скамейка, что Томас Тухель может заменить любого своего игрока.

Капитан

Поскольку Дзюба остался на скамейке, а Ловерен игру пропускал, питерскую команду на поле с капитанской повязкой вывел бразильский защитник Дуглас дос Сантос.

Black Lives Matter

Перед началом матча состоялась традиционная церемония с коленопреклонением, в которой приняли десять игроков «Челси» и шесть игроков «Зенита». Пятеро футболистов питерского клуба в акции решили не участвовать. Речь о россиянах и украинце Ярославе Ракицком. У лондонцев на колено не стал вставать Маркос Алонсо.

Первый тайм

«Зенит» ожидаемо сделал ставку на длинные забросы в адрес Азмуна, которому изредка даже удавалось зацепиться за мяч. Именно после его действий у питерского клуба получилась единственная более-менее внятная атака в первом тайме. На 12-й минуте иранец поборолся и сделал скидку в штрафную, Клаудиньо принял мяч на грудь, но пробить ему не дал Джеймс, который здорово отработал в обороне и выбил мяч на угловой. А на 38-й минуте «Зенит» подал второй свой угловой в матче, Ракицкий подкараулил отскок на линии штрафной, пробил с левой, но Менди спокойно забрал мяч. Это был первый удар в створ со стороны обеих команд.

У «Челси» тоже в первом тайме в созидании были проблемы. Сергей Семак оттянул Вильмара Барриоса на позицию третьего центрального защитника, во всяком случае при оборонительных действиях, так что оборона «Зенита» успевала накрывать соперников, а если пас за спину все же проходил, то Ракицкий уверенно страховал партнеров.

Лондонцы пробовали разные варианты. Короткие пасы в штрафную (Крицюк опередил Джеймса), индивидуальные действия (Чистяков заблокировал удар Лукаку), дальние забросы (Ракицкий несколько раз опередил соперников), прострелы с флангов и навесы в центр штрафной (Лукаку однажды дали пробить, но мяч прошел выше ворот). Но до опасных моментов дело не доходило, хотя по владению мячом преимущество команды Тухеля было огромным — 67 на 33.

Второй тайм

Во втором тайме «Челси» сразу взялся за дело. На 47-й минуте после скидки от Лукаку и рикошета от ноги Ракицкого Зиеш пробил низом с линии штрафной — Крицюк в падении забрал. Через пару минут Антонио Рюдигер протащил мяч от своей штрафной до чужой и ударил низом — в метре от штанги. Еще минуту спустя только красивый подкат Чистякова помешал Лукаку пробить от линии вратарской. Чуть позже Зиеш получил мяч на углу вратарской, попытался прострелить вдоль ворот — не получилось. Далее Джеймс из штрафной бил в ближний угол — не попал.

«Зенит» попробовал снять это чудовищное давление с помощью прессинга на чужой половине, но «Челси» довольно спокойно из-под него выходил и с ходу проводил быстрые атаки, врываясь в зоны, которые игроки питерского клуба оставляли открытыми. Впрочем, при этом и сами лондонцы стали раскрываться, чем чуть не воспользовался Азмун. Иранский форвард ворвался в штрафную и уже на замахе у него с ноги мяч снял Рюдигер.

Питерцы и дальше не сидели всей командой у своих ворот, бежали в контратаку при первой возможности и даже нанесли еще один удар в створ — Вендел бил из пределов штрафной, но удар получился не слишком сильным и Менди без проблем забрал его.

Гол

А Тухель бросил в бой Кая Хаверца, который поменял Хакима Зиеша. Немец тут же начал обострять и его первое касание мяча чуть было не стало голевым пасом на Лукаку, но Ракицкий успел помешать. Немец продолжал напрягать оборону «Зенита», но угроза пришла с другого фланга. Аспиликуэта навесил с правого фланга, Лукаку опередил Чистякова и головой отправил мяч в ворота. Питерцы успешно противостояли бельгийскому гиганту внизу, но здесь ничего поделать не могли.

Шанс Дзюбы

Семак ввел в бой свой единственный резерв на эту игру — Дзюба и Ерохин поменяли Малкома и Вендела, то есть питерский клуб решил все-таки попробовать спасти этот матч, а не стал пытаться сохранить благоприятную разницу в счете. И такой шанс был! Ерохин отдал на Азмуна, тот вошел в штрафную и прострелил, а Дзюба в падении из убойной позиции пытался переправить мяч в ворота, но не хватило двух метров. При этом Артем довольно сильно врезался во вратаря Менди, но, к счастью, все обошлось.

Концовка