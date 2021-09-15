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Донецкий "Шахтер" остановился в гостинице "Россия" перед матчем Лиги чемпионов

Газета.Ru
41 минуту назад

Донецкий «Шахтер» перед матчем группового раунда Лиги чемпионов против молдавского «Шерифа» остановился в гостинице под названием «Россия» в Тирасполе.

Донецкий «Шахтер» остановился в гостинице «Россия» в Тирасполе
Фото: ReutersReuters

«В Тирасполе они будут жить в гостинице «Россия», — сообщает Sport24.

Донецкая команда попала в группу D, где также сыграет с мадридским «Реалом» и миланским «Интером».

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выходят по две команды из каждой группы. Третье место продолжает борьбу в матчах на вылет в Лиге Европы. Пропускает евровесну лишь команда, которая занимает последнее место в своей группе.

На пути к финальной стадии главного европейского турнира «Шахтер» в квалификационных матчах одолел бельгийский «Генк» и «Монако».

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