Донецкий «Шахтер» остановился в гостинице «Россия» в Тирасполе

Донецкий «Шахтер» перед матчем группового раунда Лиги чемпионов против молдавского «Шерифа» остановился в гостинице под названием «Россия» в Тирасполе.

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«В Тирасполе они будут жить в гостинице «Россия», — сообщает Sport24.

Донецкая команда попала в группу D, где также сыграет с мадридским «Реалом» и миланским «Интером».

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выходят по две команды из каждой группы. Третье место продолжает борьбу в матчах на вылет в Лиге Европы. Пропускает евровесну лишь команда, которая занимает последнее место в своей группе.