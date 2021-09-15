Витория прокомментировал поражение от "Легии"

"Очень трудно признавать этот результат, принимать поражение, так как вплоть до 90-й минуты мы играли лучше. Мы сделали более чем достаточно, чтобы выиграть. 23 удара по воротам, разнообразные атаки с разных флангов, но это футбол. Здесь решают детали. На 90-й минуте случилось то, что случилось, и мы проиграли.