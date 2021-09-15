Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту

Витория прокомментировал поражение от "Легии"

Soccer Newsиещё 1
1 час назад

Наставник "Спартака" Руй Витория подвел итоги игры против "Легии" (0:1) в 1-м туре групповой стадии Лиги Европы.

Витория прокомментировал поражение от "Легии"
Фото: TwitterTwitter

"Очень трудно признавать этот результат, принимать поражение, так как вплоть до 90-й минуты мы играли лучше. Мы сделали более чем достаточно, чтобы выиграть. 23 удара по воротам, разнообразные атаки с разных флангов, но это футбол. Здесь решают детали. На 90-й минуте случилось то, что случилось, и мы проиграли.

Мы играли дома, искали шансы, доминировали на поле. У "Легии" было всего два шанса забить гол, однако футбол на таком уровне - это про детали, они решают все", - приводит слова Витории "Матч ТВ".

Футбол,Спартак,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители