Игрок «Боруссии» Беллингем побил рекорд Мбаппе

18-летний английский полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем вписал своё имя в историю Лиги чемпионов, отметившись забитым мячом в выездном матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с турецким «Бешикташем» (2:1).

Как сообщает OptaFranz в «Твиттере», Беллингем (18 лет и 78 дней) стал самым молодым футболистом, который смог забить в двух матчах Лиги чемпионов подряд, покорив достижение звёздного французского форварда Килиана Мбаппе (18 лет и 85 дней), которое было установлено в марте 2017 года во времена выступлений за «Монако».

Кроме того, Джуд стал самым молодым английским футболистом, отличившимся в выездной игре Лиге чемпионов.