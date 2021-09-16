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Джуд Беллингем побил рекорд Килиана Мбаппе

Чемпионат.comиещё 4
1 час назад

18-летний английский полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем вписал своё имя в историю Лиги чемпионов, отметившись забитым мячом в выездном матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с турецким «Бешикташем» (2:1).

Игрок «Боруссии» Беллингем побил рекорд Мбаппе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщает OptaFranz в «Твиттере», Беллингем (18 лет и 78 дней) стал самым молодым футболистом, который смог забить в двух матчах Лиги чемпионов подряд, покорив достижение звёздного французского форварда Килиана Мбаппе (18 лет и 85 дней), которое было установлено в марте 2017 года во времена выступлений за «Монако».

Кроме того, Джуд стал самым молодым английским футболистом, отличившимся в выездной игре Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Беллингем принял участие в семи матчах за «Боруссию» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Футбол,УЕФА,
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