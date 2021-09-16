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Черчесов рассказал о предложениях возглавить зарубежный клуб

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что получал предложения о работе из Азии.

Черчесов рассказал о поступивших ему предложениях о работе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Было несколько звонков из Саудовской Аравии и Китая. Нет, из Польши мне не звонили», — цитирует Черчесова Meczyki.

Специалист отметил, что после пяти лет работы в национальной команде необходимо «уйти в тень» и проанализировать свою работу. Экс-наставник сборной России добавил, что провел время в Инсбруке.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020, который проходил с 11 июня по 11 июля в 11 городах России, команда Черчесова проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с Российским футбольным союзом (РФС) до 30 декабря 2022 года, однако 8 июля он был отправлен в отставку.

Ранее Черчесов поздравил варшавскую «Легию» с победой над московским «Спартаком» (1:0) в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

Футбол,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,Спартак,
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