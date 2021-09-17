Головин сделал голевую передачу в матче «Монако» – «Штурм»

Российский полузащитник Александр Головин накануне помог «Монако» выиграть у австрийского клуба «Штурм» в первом матче группового этапа Лиги Европы, сообщает «МИР 24».

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Встреча прошла в Монако на стадионе «Луи II» и закончилась со счетом 1:0 в пользу «монегасков». Единственный гол на счету нападающего Крепина Диатта (66-я минута). Голевую передачу ему сделал Головин. Россиянин на левом фланге обыграл оппонента, сделал навесную передачу в район одиннадцатиметровой отметки, где Диатта ударом головой поразил ворота «Штурма».

В другом матче группы B нидерландский ПСВ сыграл вничью с испанским «Реал Сосьедад» – 2:2.

После первого тура в этом квартете лидирует «Монако» с тремя очками, ПСВ и «Реал Сосьедад» делят вторую и третью строчки (по одному очку), замыкает таблицу не набравший очков «Штурм».