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Гендир "Спартака": высказывания Попова в ответ Салиховой ударили по клубу

Газета.Ru
42 минуты назад

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков высказался о бывшем спортивном директоре красно-белых Дмитрии Попове, который со скандалом ушел из столичного клуба.

Гендир «Спартака» высказался о скандальном уходе Попова из клуба
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я не общался с Поповым после его ухода из клуба. Его Telegram-канал как ответ Зареме Салиховой? Публичные высказывания такого рода, конечно же, ударили по клубу. Но в данной ситуации нам нужно разбираться внутри себя вместе с командой. Результат главнее всего», — приводит слова Мележикова Sport24.

4 августа «Спартак» дома уступил лиссабонской «Бенфике» (0:2) в первом отборочном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Спортивный директор клуба Дмитрий Попов объявил о своей отставке, отметив, что у него есть разногласия по работе с владельцем клуба Леонидом Федуном и что он «устал подвергаться постоянным публичным унижениям» со стороны его супруги Заремы Салиховой. Федун в ответ заявил, что Попов совершил не мужской поступок, а Зарема назвала его действия истерикой.

Футбол,Зарема Салихова,Евгений Мележиков,Леонид Федун,Дмитрий Попов,Спартак,
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