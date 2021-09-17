Гендир «Спартака» высказался о скандальном уходе Попова из клуба

«Я не общался с Поповым после его ухода из клуба. Его Telegram-канал как ответ Зареме Салиховой ? Публичные высказывания такого рода, конечно же, ударили по клубу. Но в данной ситуации нам нужно разбираться внутри себя вместе с командой. Результат главнее всего», — приводит слова Мележикова Sport24.

4 августа «Спартак» дома уступил лиссабонской «Бенфике» (0:2) в первом отборочном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Спортивный директор клуба Дмитрий Попов объявил о своей отставке, отметив, что у него есть разногласия по работе с владельцем клуба Леонидом Федуном и что он «устал подвергаться постоянным публичным унижениям» со стороны его супруги Заремы Салиховой. Федун в ответ заявил, что Попов совершил не мужской поступок, а Зарема назвала его действия истерикой.