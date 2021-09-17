Игрок "Торпедо" рассказал о "крутой фишке" Черчесова

Форвард московского "Торпедо" Игорь Лебеденко рассказал о совместной работе в грозненском "Ахмате" с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

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"У него была крутая фишка — принимать удар на себя. Саламыч говорил, что мы не будем ощущать слухи, сплетни, критику, давление со стороны руководства и болельщиков. Так и было. Мы даже не знали, что вокруг команды происходит", - приводит слова Лебеденко Sport24.

Также нападающий добавил, что самый большой штраф в карьере получил от Черчесова.

"Черчесов оштрафовал на 10 тысяч долларов, когда я не смог приехать на тренировку. Он жесткий, любит дисциплину, но справедливый. Когда я был в "Ростове", пошел слух что он туда приедет тренировать. Все напряглись — типа придет тиран. Но потом через несколько лет я с ним встретился и понял, он не страшный, нормальный мужик — со своим видением футбола.

"Он может настроить игроков на 120 процентов, тренер-мотиватор. И один из немногих, кто может выдержать серьезное давление — перед ЧМ он это доказал", - сказал Лебеденко.