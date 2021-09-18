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Кокорин впервые в сезоне вышел на поле в матче чемпионата Италии по футболу

ТАССиещё 13
1 час назад

"Фиорентина" на выезде обыграла "Дженоа" в матче второго тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Кокорин впервые в сезоне вышел на поле
Фото: © Gabriele Maltinti/Getty Images© Gabriele Maltinti/Getty Images

В составе победителей мячи забили Риккардо Сапонара (60-я минута) и Джакомо Бонавентура (89). У проигравших отличился бывший игрок петербургского "Зенита" Доменико Кришито (90+8, с пенальти).

Российский нападающий гостей Александр Кокорин на 81-й минуте заменил Душана Влаховича. Через несколько минут после появления на поле он получил желтую карточку за грубый фол. Видеоассистенты рефери просматривали эпизод на предмет возможного удаления, но подтвердили решение главного арбитра. 30-летний Кокорин впервые появился на поле в текущем сезоне чемпионата Италии.

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"Фиорентина" одержала третью победу подряд, клуб располагается на четвертом месте в турнирной таблице, набрал 9 очков. "Дженоа" идет на 14-й строчке, имея в активе 3 очка. В следующем туре клуб из Флоренции 21 сентября примет "Интер", "Дженоа" в этот же день на выезде сыграет с "Болоньей".

Кокорин выступает за "Фиорентину" с января 2021 года. Россиянин выходил на поле в пяти играх, не отметившись результативными действиями.
Футбол,Александр Кокорин,Доменико Кришито,Зенит,
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