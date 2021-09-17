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Экс-игрок ЦСКА рассказал о деградации российского футбола

Газета.Ru
28 минут назад

Бывший игрок московского ЦСКА Иржи Ярошик поделился эмоциями от выступления российских клубов в еврокубках, передает Sport24.

Экс-игрок ЦСКА рассказал о деградации российского футбола
Фото: ReutersReuters

«Футбол в России деградировал. Нужно думать, что делать для улучшения результатов. Такие результаты плохо влияют на имидж и вид российского футбола. По этой причине очень мало российских игроков приглашают в Европу», — сказал Ярошик.

Также игрок отметил, что есть Много причин, почему российский футбол отстает, можно говорить об этом долго, но надо что-то делать.

Напомним, в первом туре группового этапа Лиги чемпионов петербургский «Зенит» уступил лондонскому «Челси» со счетом 0:1. Московский «Спартак» проиграл в Лиге Европы польской «Легии» (0:1), а столичный «Локомотив» сыграл вничью с французским «Марселем» (1:1).

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал выступление российских клубов в матчах первого тура групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Футбол,Иржи Ярошик,Вячеслав Колосков,Локомотив,ЦСКА,РФС,Зенит,Спартак,
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