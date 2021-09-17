Пеле перевели в отделение интенсивной терапии

Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле снова переведен в отделение интенсивной терапии. Об этом сообщает телеканал ESPN Brasil .

30 августа Пеле был госпитализирован в частную сан-паульскую клинику "Альберт Эйнштейн". Тогда 80-летний экс-форвард сообщил, что обращение в клинику вызвано необходимостью прохождения планового обследования, которое откладывалось из-за пандемии коронавирусной инфекции. 6 сентября бразилец перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 14 сентября Пеле перевели в обычную палату.