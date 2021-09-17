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Пеле вновь перевели в отделение интенсивной терапии

ТАССиещё 9
1 час назад

Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле снова переведен в отделение интенсивной терапии. Об этом сообщает телеканал ESPN Brasil.

Пеле перевели в отделение интенсивной терапии
Фото: ReutersReuters

30 августа Пеле был госпитализирован в частную сан-паульскую клинику "Альберт Эйнштейн". Тогда 80-летний экс-форвард сообщил, что обращение в клинику вызвано необходимостью прохождения планового обследования, которое откладывалось из-за пандемии коронавирусной инфекции. 6 сентября бразилец перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 14 сентября Пеле перевели в обычную палату.

Футбол,Альберт Эйнштейн,
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