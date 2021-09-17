Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту

Пеле снова оказался в реанимации

Вероника Полынина
1 час назад

Бразильский футболист Пеле снова оказался в отделении интенсивной терапии, сообщает Reuters.

Пеле снова оказался в реанимации
Фото: EPAEPA

80-летняя легенда футбола проходит лечение в госпитале в Сан-Паулу после удаления новообразования в толстой кишке. 14 сентября Пеле сообщал, что чувствует себя хорошо, однако в пятницу его состояние ухудшилось.

По информации ESPN Brasil, трехкратный победитель Кубка мира был повторно госпитализирован в отделение интенсивной терапии из-за кислотного рефлюкса.

6 сентября Пеле рассказал поклонникам, что перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. По его словам, «подозрительное новообразование» обнаружили во время регулярного обследования.

Он поблагодарил поклонников за многочисленные добрые сообщения и заявил, что прошел это испытание «с улыбкой на лице, большим оптимизмом и радостью к жизни» в окружении семьи и друзей.

Пеле признан лучшим футболистом XX века по версии футбольной Комиссии ФИФА и лучшим спортсменом столетия по мнению Международного олимпийского комитета (МОК). За всю свою футбольную карьеру Пеле забил 1289 голов в 1363 играх.

Футбол,Reuters,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители