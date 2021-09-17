Пеле снова оказался в реанимации

Бразильский футболист Пеле снова оказался в отделении интенсивной терапии, сообщает Reuters.

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80-летняя легенда футбола проходит лечение в госпитале в Сан-Паулу после удаления новообразования в толстой кишке. 14 сентября Пеле сообщал, что чувствует себя хорошо, однако в пятницу его состояние ухудшилось.

По информации ESPN Brasil, трехкратный победитель Кубка мира был повторно госпитализирован в отделение интенсивной терапии из-за кислотного рефлюкса.

6 сентября Пеле рассказал поклонникам, что перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. По его словам, «подозрительное новообразование» обнаружили во время регулярного обследования.

Он поблагодарил поклонников за многочисленные добрые сообщения и заявил, что прошел это испытание «с улыбкой на лице, большим оптимизмом и радостью к жизни» в окружении семьи и друзей.