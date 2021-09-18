Казанский назвал причину ухода с «Матч ТВ»

«Многие мои друзья были не в курсе ухода. Это было не спонтанное решение, оно назревало. Почувствовал, что мастерство превращается в ремесло. А это опасная вещь. С каждым днем ощущал это сильнее. Если бы я просто комментировал, то взял бы отпуск. Но я же еще работаю в кадре. Мое представление о том, как должны развиваться я и канал, у нас с «Матч ТВ» расходится. У канала своя политика, и это совершенно нормально.