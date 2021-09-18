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"Крылья Советов" победили "Ростов" в матче чемпионата России по футболу со счетом 4:2

ТАССиещё 6
56 минут назад

Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" со счетом 4:2 обыграл "Ростов" в матче восьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Солидарность Арене" в Самаре.

"Крылья Советов" победили "Ростов"
Фото: ТАССТАСС

В составе победителей мячи забили Сильвие Бегич (50-я минута), Максим Глушенков (58) и Владислав Сарвели (90+2), также автогол на счету защитника "Ростова" Баштуша (44). У гостей отличились Николай Комличенко (23) и Данил Глебов (69).

На 41-й минуте главный арбитр встречи Игорь Панин после использования системы видеоассистента рефери (VAR) отменил гол полузащитника "Ростова" Павла Мамаева. Бегич забил за "Крылья Советов" свой дебютный мяч, игрок выступает за клуб на правах аренды до конца сезона, перейдя из казанского "Рубина" 3 сентября.

Мамаев вышел в составе гостей с первых минут, игрок пропустил последние три матча чемпионата из-за травмы.

Самарский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 10 очков. "Ростов" идет 13-м с шестью очками в активе.

В следующем туре "Крылья Советов" на выезде сыграют с петербургским "Зенитом" 25 сентября. "Ростов" на день позже дома встретится с "Ахматом" из Грозного.

Футбол,Максим Глушенков,Владислав Сарвели,Игорь Панин,Николай Комличенко,Павел Мамаев,Крылья Советов,Зенит,
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