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Фанаты выбежали на поле и устроили драку в матче чемпионата Франции

Газета.Ru
1 час назад

В перерыве матча шестого тура чемпионата Франции между «Лансом» и «Лиллем» болельщики выбежали на поле и устроили драку. Об этом сообщает Get French Football News.

Отмечается, что потасовка произошла после словесной перепалки, в результате которой болельщики «Лилля» выбежали на поле и двигались в сторону фанатской трибуны хозяев. Несколько сотрудников стадиона получили травмы.

Ранее матч «Ницца» — «Марсель» был прерван из-за потасовки фанатов и футболистов.

Болельщики «Ниццы» сначала начали бросать бутылки на поле, а затем прорвались на газон. Это произошло после того, как игрок «Марселя» Димитри Пайет бросил бутылку, направленную в его сторону, назад на трибуны. Часть игроков вступила в драку с болельщиками.

Футбол,
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