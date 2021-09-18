В ПСЖ опровергли слухи о зарплате Месси

Эти цифры очень далеки от реальности. Есть положения о конфиденциальности, но я могу сказать, что опубликованная сумма — неправда, — сказал Леонардо.

В субботу, 18 сентября, L'Equipe опубликовала данные о том, что за три года выступений в ПСЖ Месси может заработать порядка 110 млн. В первый год зарплата 34-летнего футболиста составит 30 млн после вычета налогов. При этом 1 млн он должен получить в криптовалюте. За второй и третий год выступлений Месси должен получить бонусы за лояльность в размере порядка 10 млн в год.