Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту

Месси отказался пожимать руку тренеру ПСЖ после своей замены

ТК «Звезда»иещё 1
34 минуты назад

Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и капитан сборной Аргентины Лионель Мессии отказался пожимать руку тренеру своей команды Мауриссио Почеттино после замены на 76-й минуте матча с Лионом. Очевидно, форварду не понравилось решение наставника, пишет «Российская газета».

Месси отказался пожимать руку тренеру ПСЖ после своей замены
Фото: Panoramic Keystone Press Agency GloballookpressPanoramic Keystone Press Agency Globallookpress

В итоге, для новой команды прославленного аргентинца все закончилось благополучно. Пропустив первыми, игроки ПСЖ сумели сравнять счет, а после забить победный мяч. В составе «Лиона» отличился Лукас Пакета, у «парижан» результативные действия на свой счет записали Неймар и Мауро Икарди. Все голы были забиты во второй половине встречи.

Лионель Месси покинул «Барселону», в которой играл с 2003 года, и присоединился к французскому ПСЖ в этом сезоне. Он заключил с клубом контракт до конца июня 2024 года с зарплатой 35 миллионов евро за сезон.

Футбол,Лукас Пакета,Лионель Месси,"Российская газета",
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители