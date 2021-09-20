Месси отказался пожимать руку тренеру ПСЖ после своей замены

Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и капитан сборной Аргентины Лионель Мессии отказался пожимать руку тренеру своей команды Мауриссио Почеттино после замены на 76-й минуте матча с Лионом. Очевидно, форварду не понравилось решение наставника, пишет «Российская газета».

Фото: Panoramic Keystone Press Agency Globallookpress Panoramic Keystone Press Agency Globallookpress

В итоге, для новой команды прославленного аргентинца все закончилось благополучно. Пропустив первыми, игроки ПСЖ сумели сравнять счет, а после забить победный мяч. В составе «Лиона» отличился Лукас Пакета, у «парижан» результативные действия на свой счет записали Неймар и Мауро Икарди. Все голы были забиты во второй половине встречи.