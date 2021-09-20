ЦСКА - «Спартак»: прогноз и ставки на матч РПЛ 20 сентября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

20 сентября ЦСКА сыграет со «Спартаком» в матче 8-го тура РПЛ. Видеотрансляцию матча онлайн покажет «Матч ТВ». Прямой эфир встречи начнется в 19:30 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами хозяев поля. Поставить на ЦСКА можно с коэффициентом 2.55, это примерно 38% вероятности. Шансы «Спартака» аналитики оценили коэффициентом 2.80 (35%), а на ничью можно сделать ставку за 3.65 (27%).

Эксперты склоняются к тому, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.77, а на тотал меньше 2.5 – за 2.05.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.65. С коэффициентом 2.25 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – ничья 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 7.00.

ЦСКА - «Спартак»: какие делать ставки на игру РПЛ 20 сентября

И те, и другие пока пребывают не в лучшем состоянии, но дерби - это матч, в котором все проблемы уйдут на второй, если не на третий план. Победа в нем может зарядить команду на хорошую серию, а поражение - отправить в тяжелый нокдаун. ЦСКА после неплохой победной серии из 3 матчей проиграл «Зениту», а затем еле-еле унес ноги в матче с «Арсеналом». «Спартак», казалось, показал признаки выздоровления в матче с «Химками», но в игре с «Легией» не реализовал свои моменты и пропустил контратаку на 90-й минуте. Кресло под Руем Виторией шатается, болельщики нещадно критикуют футболистов и руководство клуба. Настоящий хаос!

Еще одной проблемой для гостей станет травма Романа Зобнина. После продажи Алекса Крала у спартаковцев в центре поля остались лишь Наиль Умяров и Йоррит Хендрикс, сочетание, не вызывающее доверия. Из-за перебора желтых карточек не сыграет Александр Соболев. Это потеря, но его все-таки есть, кем заменить. А у ЦСКА вне игры может оказаться Антон Заболотный.

Дерби - это вещь в себе. И если посмотреть на статистику, то мы увидим, что в последних 6 очных встречах не было ни одной ничьей. Кажется, сейчас - лучший вариант для этого. Выбрать одну из сторон крайне сложно. Поэтому правильной ставкой здесь будет ничья с хорошим коэффициентом. Поставить на то, что команды разойдутся миром, в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 3.65.

Есть ощущение, что мы можем рассчитывать на забитые голы в этом матче. Оборона спартаковцев - вечная тема, в опорной зоне тоже есть проблемы, но зато есть отличная группа атаки. Так что забить должны и те, и другие. Поставить на то, что обе команды забьют, в БК «Фонбет» можно за 1.65.