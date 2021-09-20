Алана Мамаева отказалась от алиментов в 300 тысяч рублей

Бывшая жена Павла Мамаева отказывается подписывать мировое соглашение по разделу имущества и алиментам на ребенка. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала адвокат футболиста Лилия Петрик.

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По ее словам, сторона Мамаева на прошлой неделе предложила оставить Алане квартиру, машиноместо и два автомобиля. Кроме того, ей можно будет не возвращать 10-12 миллионов рублей, которые ранее перевел футболист.

По алиментному соглашению Мамаев предлагает выплачивать экс-супруге на дочь по 300 тысяч рублей ежемесячно. Петрик отметила, что сумма может меняться, если будет доказана необходимость увеличения выплат.

«Все, что мы предлагаем по имуществу и алиментам на ребенка, абсолютно игнорируется. Мы неделю назад предложили проект мирового соглашения. Это уже третий проект, потому что в деле уже третий адвокат. ( ) Они ответили, что их категорически не устраивает ничего», - заявила адвокат.

Она также добавила, что Алана Мамаева не дает футболисту видеться с дочерью, спортсмен не встречался с ребенком уже несколько месяцев.

Алана и Павел Мамаевы развелись в апреле 2021 года после 7 лет брака. Причиной стали измены футболиста, которые супруга не смогла простить. Пара воспитывала общую дочь Алису и сына Мамаевой от первого брака Алекса.