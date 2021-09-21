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Зидан может сменить Почеттино на посту главного тренера «ПСЖ»

Чемпионат.comиещё 3
1 час назад

Руководство французского «Пари-Сен-Жермен» рассматривает вариант с приглашением Зинедина Зидана на пост главного тренера команды. Француз может сменить аргентинского специалиста Маурисио Почеттино, который возглавил команду в январе 2021 года. Об этом сообщает El Chiringuito TV в своём «твиттере».

Зидан может заменить Почеттино в «ПСЖ»
Фото: ReutersReuters

Напомним, Зидан решил покинуть пост главного тренера мадридского «Реала» в мае 2021 года. В данный момент бывший тренер «королевского клуба» находится без работы.

Зидан впервые возглавил «Реал» в сезоне-2015/2016. Французский специалист привёл команду к трём подряд победам в Лиге чемпионов, а также к титулу чемпионов Испании, Суперкубку страны, двум Суперкубкам УЕФА и двум трофеям клубного чемпионата мира. В 2018 году он покинул клуб, а затем вернулся и снова стал чемпионом Испании.

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