Зидан может заменить Почеттино в «ПСЖ»

Руководство французского «Пари-Сен-Жермен» рассматривает вариант с приглашением Зинедина Зидана на пост главного тренера команды. Француз может сменить аргентинского специалиста Маурисио Почеттино , который возглавил команду в январе 2021 года. Об этом сообщает El Chiringuito TV в своём «твиттере» .

Зидан впервые возглавил «Реал» в сезоне-2015/2016. Французский специалист привёл команду к трём подряд победам в Лиге чемпионов, а также к титулу чемпионов Испании, Суперкубку страны, двум Суперкубкам УЕФА и двум трофеям клубного чемпионата мира. В 2018 году он покинул клуб, а затем вернулся и снова стал чемпионом Испании.