Дзюба отказался играть за сборную

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отказался от приглашения в сборную России для подготовки к ближайшим отборочным матчам ЧМ-2022.

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– Был ли у вас разговор с Карпиным после вашего попадания в расширенный список?

– Да, Валерий Георгиевич связался со мной. Я долго думал над этой ситуации и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов.

Предыдущий сезон получился очень сложным и долгим. Были большие ожидания от Евро, серьезная подготовка, мы выложились на все 100, но результат получился неудачный.

Все это сказалось и на физической форме, и на эмоциональной. Поэтому входить в новый сезон было тяжело. Сейчас понемногу начал возвращать прежнюю форму, но чувствую, что набрал ее еще не до конца.

У сборной впереди важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чье-то место сейчас было бы неправильным. О чем я честно и сказал тренеру.

Желаю огромной удачи нашим парням в предстоящих матчах. Надеюсь, что к ноябрьским матчам смогу быть в оптимальной готовности, но понимаю, что никаких гарантий здесь быть не может. Буду работать и выкладываться на все 100, а время покажет.

– Значит ли это, что вы временно приостановили карьеру в сборной?

– Нет, хочу это подчеркнуть. Мое решение связано с конкретной ситуацией. Здесь и сейчас.

Я всегда мечтал и мечтаю играть за свою страну и надеюсь еще не раз выйти в составе нашей команде и забить не один гол, – сказал игрок.