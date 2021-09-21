Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отказался играть за сборную России на отборочных октябрьских матчах чемпионата мира 2022 года. Как сообщает «Матч ТВ», футболист считает, что пока не набрал оптимальную форму, «чтобы помочь сборной на 100%».

Спортсмен подчеркнул, что предыдущий сезон получился очень сложным и долгим, и хоть футболисты «выложились на все 100», результат получился неудачный. Все это сказалось и на физической форме, и на эмоциональной. По этой причине, входить в новый сезон Дзюбе было тяжело.

«Сейчас понемногу начал возвращать прежнюю форму, но чувствую, что набрал её ещё не до конца. У сборной впереди важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чье-то место сейчас было бы неправильным. О чём я честно и сказал тренеру. Желаю огромной удачи нашим парням в предстоящих матчах», – сказал форвард «Зенита».

Дзюба добавил, что собирается прийти в оптимальную готовность к ноябрьским матчам, однако «никаких гарантий здесь быть не может».

«Буду работать и выкладываться на все 100, а время покажет», – заявил футболист.

Напомним, что вчера главный тренер сборной России по футболу Валерий Каприн принял решение о расширенном составе команды перед отборочными матчами против Словакии и Словении в рамках отборочного турнира к ЧМ-2022.