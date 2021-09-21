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Роналду обошёл Месси в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов мира

Секрет Фирмы
1 час назад

Аргентинский форвард Лионель Месси впервые за три года уступил позицию самого высокооплачиваемого футболиста. В рейтинге Forbes его обогнал португальский нападающий Криштиану Роналду. Вернувшийся в «Манчестер Юнайтед» бомбардир за последний год заработал $125 млн, в то время как перешедший из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» Месси — только $110 млн. Впрочем, если сравнивать только зарплаты спортсменов без учёта рекламных контрактов, Месси остаётся лидером.

Роналду обошел Месси по уровню зарплаты
Фото: Pixabay, Pixabay LicensePixabay, Pixabay License

Американский Forbes составил топ-20 самых высокооплачиваемых футболистов в 2021 году. Первое место в нём занял Криштиану Роналду, который летом перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса». За год нападающий заработал $125 млн до вычета налогов.

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$70 млн он получил в качестве зарплаты и подъёмными за переход в «МЮ». Оставшуюся сумму он заработал на партнёрской программе и рекламе Nike, Herbalife, Clear и своих бутиках, продающих парфюм, нижнее бельё, очки и прочие товары. Роналду — пока не самый успешный бизнесмен от мира спорта: для сравнения, теннисист Роджер Федерер на рекламе и собственном бизнесе заработал $90 млн, баскетболист Леброн Джеймс — $65 млн, а гольфист Тайгер Вудс — $60 млн. Но среди футболистов равных португальцу нет.

Впервые за последние три года форвард Лионель Месси занял второе место. Не помог даже переход из «Барселоны», за которую аргентинец играл с 2000 года (клуб больше не может платить Месси даже половину от его прошлой зарплаты), в «Пари Сен-Жермен».

За год игрок заработал $110 млн, из которых $75 млн составила зарплата, сообщил Forbes. Часть премии, которую футболист получил за переход во французский клуб, ему выдали в криптовалюте. Также шестикратный обладатель «Золотого мяча» заработал на рекламных контрактах с Adidas, Pepsi, производителем часов Jacobs & Co и компанией Budweiser ещё $35 млн.

Третье место в рейтинге сохранил другой нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар. Его годовой доход составил $95 млн, $75 млн из которых — зарплата игрока. На четвёртом месте — ещё один форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе ($43 млн). Пятое место занял нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах — за год он заработал $41 млн.

Также в десятку самых финансово успешных футболистов вошли Роберт Левандовский и Андрес Иньеста (за год они заработали по $35 млн), Поль Погба ($34 млн), Гарет Бейл ($32 млн) и Эден Азар ($29 млн).

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