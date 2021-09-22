Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отказ нападающего команды Артема Дзюбы выступать за сборную России по футболу. Его слова приводятся на сайте команды.

Специалист заявил, что каждый футболист распоряжается своей карьерой, исходя из внутреннего состояния и жизненных обстоятельств.

«Он — взрослый человек. Сам знает, что ему лучше и как», — оценил решение форварда Семак, добавив, что всегда рад вызову игроков сине-бело-голубых в состав национальной команды.

Дзюба отказался от выступлений за национальную команду, сославшись на неоптимальную форму. Футболист подчеркнул, что не хочет занимать в сборной «чужое место».

20 сентября нападающий попал в расширенный список сборной на матчи отборочного турнира ЧМ-2022. 8 октября команда дома сыграет со Словакией, а через три дня на выезде встретится со Словенией.