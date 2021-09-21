Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту

«Челси» был готов заплатить 100 миллионов евро за Маркиньоса

Советский спортиещё 1
2 часа назад

Сделка должна была состояться в прошедшее трансферное окно.

«Челси» был готов заплатить 100 млн евро за Маркиньоса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос мог перейти в «Челси» летом 2021 года.

По информации RMC Sport, лондонский клуб был готов выложить за 27-летнего бразильца 100 миллионов евро. Однако руководство парижан отказалось отпускать своего футболиста в другую команду.

Напомним, Маркиньос пополнил состав «ПСЖ» с июля 2013 года. В общей сложности он принял участие в 327 матчах, забил 31 гол и отдал восемь ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Ранее в своей карьере защитник выступал за «Рому» и «Коринтианс». В составе сборной Бразилии футболист отыграл 60 встреч.

Футбол,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители