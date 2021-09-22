Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту

Определен самый высокооплачиваемый футболист мира по версии Forbes

Деловая газета "Взгляд"иещё 6
1 час назад

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом мира по версии Forbes.

Определен самый высокооплачиваемый футболист мира по версии Forbes
Фото: ReutersReuters

По данным издания, Роналду в сезоне-2021/22 заработает 125 млн долларов, из которых 70 млн составит его зарплата, и еще 55 млн он получит в качестве доходов от рекламы. Роналду перешел из туринского «Ювентуса» в «МЮ» в августе. В прошлом сезоне 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром серии А и чемпионата Европы, передает РИА «Новости».

Последние три года лидером рейтинга был аргентинец Лионель Месси, который этим летом покинул испанскую «Барселону», стал свободным агентом и пополнил состав французского «Пари Сен-Жермен». Доход Месси в нынешнем сезоне составит 110 млн долларов (75+35).

Замыкает тройку лидеров рейтинга бразильский форвард «ПСЖ» Неймар (95 млн долларов; 75+20). На четвертом месте расположился еще один представитель «ПСЖ» француз Килиан Мбаппе (43 млн долларов; 28+15).

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира, поговорив с клубами, агентами игроков, коммерческими спонсорами и мировыми футбольными экспертами. Все цифры включают заработную плату (до налогообложения) за сезон-2021/22, бонусы и поощрения.

Футбол,Криштиану Роналду,Лионель Месси,Манчестер Юнайтед,Forbes,РИА Новости,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители