Определен самый высокооплачиваемый футболист мира по версии Forbes

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом мира по версии Forbes.

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По данным издания, Роналду в сезоне-2021/22 заработает 125 млн долларов, из которых 70 млн составит его зарплата, и еще 55 млн он получит в качестве доходов от рекламы. Роналду перешел из туринского «Ювентуса» в «МЮ» в августе. В прошлом сезоне 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром серии А и чемпионата Европы, передает РИА «Новости».

Последние три года лидером рейтинга был аргентинец Лионель Месси, который этим летом покинул испанскую «Барселону», стал свободным агентом и пополнил состав французского «Пари Сен-Жермен». Доход Месси в нынешнем сезоне составит 110 млн долларов (75+35).

Замыкает тройку лидеров рейтинга бразильский форвард «ПСЖ» Неймар (95 млн долларов; 75+20). На четвертом месте расположился еще один представитель «ПСЖ» француз Килиан Мбаппе (43 млн долларов; 28+15).