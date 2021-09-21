Суарес забил резонансный гол. Судьи посмотрели повтор и не увидели офсайда

Сегодня, 21 сентября, во время матча 6-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Хетафе» — «Атлетико» произошёл спорный эпизод. На 78-й минуте встречи нападающий «Атлетико» Луис Суарес забил гол с передачи Марио Эрмосо и сравнял счёт в матче. Этот мяч вызвал широкий резонанс. Судьям пришлось смотреть повтор из-за возможного положения вне игры Суареса во время удара. После просмотра эпизода на VAR гол был засчитан.
«Этот офсайд был виден с Сатурна», — написал в «твиттере» пользователь под ником Pasion Blanca.
«Ясно, что здесь офсайд. Колено находится впереди», — считает пользователь icea.
«Они ошиблись и ещё раз помогли «Атлетико», — утверждает Polez в „твиттере“.
В данный момент заканчивается второй тайм, идёт 89-я минута матча. Счёт — 1:1.
В седьмом туре «Атлетико» сыграет на выезде с «Алавесом». Матч состоится 25 сентября.