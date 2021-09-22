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Российский футболист получил огромную дисквалификацию в Австрии

Soccer News
1 час назад

Российский футболист Рашид Арсанукаев, выступающий за австрийский любительский клуб "Виктория Брегенц", дисквалифицирован на 48 матчей, сообщает Kronen Zeitung.

Российский футболист получил огромную дисквалификацию в Австрии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сведениям источника, футболист наказан за удар соперника головой в матче девятой лиги Австрии против команды "Гефис". Изначально Арсанукаев ударил соперника головой и за это получил желтую карточку. После этого россиянин сказал арбитру: "Я покажу вам, за что стоит наказывать", и ударом головой сломал нос сопернику.

Таким образом, 28-летний Арсанукаев сможет вернуться в футбол не раньше осени 2023 года.

Футбол,
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