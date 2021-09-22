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​Хавбек «Ювентуса» Артур разбил «Феррари»

Евро-футбол.Руиещё 1
39 минут назад

Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело угодил в дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Juventusnews24, ДТП произошло во вторник утром, когда Артур ехал в медицинский центр для прохождения планового обследования. Отмечается, что бразильский футболист не является виновником ДТП.

​Хавбек «Ювентуса» Артур разбил «Феррари»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

К счастью, Артур в аварии не пострадал. А вот его автомобилю – роскошному «Феррари» понадобится дорогостоящий ремонт из-за серьёзных повреждений в правой части.

Артур Мело в этом сезоне ещё не играл за «Ювентус». В июле он перенёс операцию на ноге. Возвращение бразильца в строй ожидается в октябре.

Футбол,Ferrari,
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