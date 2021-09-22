​Хавбек «Ювентуса» Артур разбил «Феррари»

Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело угодил в дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Juventusnews24, ДТП произошло во вторник утром, когда Артур ехал в медицинский центр для прохождения планового обследования. Отмечается, что бразильский футболист не является виновником ДТП.

К счастью, Артур в аварии не пострадал. А вот его автомобилю – роскошному «Феррари» понадобится дорогостоящий ремонт из-за серьёзных повреждений в правой части.