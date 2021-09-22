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Куман назвал условие, при котором он покинет «Барселону»

Спорт-Экспресс
27 минут назад

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман рассказал, при каких обстоятельствах он согласится покинуть клуб.

Куман назвал условие ухода из «Барселоны»
Фото: ReutersReuters

«Единственное условие, при котором я покину «Барселону» — это когда я пойму, что мои слова не доходят до игроков. Тогда я скажу: «Хорошо, здесь я закончил. Но сейчас не тот случай. Каждый день, что я провожу с футболистами — замечательный день», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Кумана.

Куман возглавляет «Барселону» с лета 2020 года. «Барселона» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Испании-2021/22 с 8 очками в 4 матчах.

Футбол,Фабрицио Романо,Рональд Куман,
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