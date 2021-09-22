Куман назвал условие ухода из «Барселоны»

«Единственное условие, при котором я покину «Барселону» — это когда я пойму, что мои слова не доходят до игроков. Тогда я скажу: «Хорошо, здесь я закончил. Но сейчас не тот случай. Каждый день, что я провожу с футболистами — замечательный день», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Кумана.