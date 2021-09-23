Де Дзерби ответил на претензии Луческу

"Я уважаю всех. Но если Луческу говорит, что у нас не было уважения, тогда как он сам в каждом матче прибавляет давления на арбитров, то такие моральные уроки я не принимаю. "Динамо" выиграло чемпионство, и они это заслужили. Для меня Луческу - маэстро. "Динамо" - важная команда, но "Шахтёр" - тоже. Я никогда не оказываю давления на арбитров. Но мне не нравится, когда остальные считают меня дураком", - сказал Де Дзерби.