Роналдо поддержал проект футбольной Суперлиги

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо оценил проект создания европейской Суперлиги по футболу.
— Если вы посмотрите на идею Суперлиги, то она неплохая. Болельщики хотят смотреть лучшие игры. Люди хотят посмотреть, как «Реал» играет против «Милана», «Интера», «Сити» или «ПСЖ». К сожалению, нам обычно приходится ждать четвертьфинала или полуфинала, чтобы посмотреть такие матчи.
Мы видели протесты против Суперлиги в Англии, возможно, потому, что проект не был правильно объяснен. Я думаю, что у проекта большой потенциал, и очень скоро появятся обновления для клубов и болельщиков, — цитирует Роналдо The Athletic.
Официально проект Европейской Суперлиги поддерживают лишь «Реал», «Ювентус» и «Барселона».