Роналдо поддержал проект футбольной Суперлиги

— Если вы посмотрите на идею Суперлиги, то она неплохая. Болельщики хотят смотреть лучшие игры. Люди хотят посмотреть, как «Реал» играет против «Милана», «Интера», «Сити» или «ПСЖ». К сожалению, нам обычно приходится ждать четвертьфинала или полуфинала, чтобы посмотреть такие матчи.