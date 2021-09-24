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Бразилец Роналдо поддержал проект футбольной Суперлиги

Просто Про Спорт
2 часа назад

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо оценил проект создания европейской Суперлиги по футболу.

Роналдо поддержал проект футбольной Суперлиги
Фото: ТАССТАСС

— Если вы посмотрите на идею Суперлиги, то она неплохая. Болельщики хотят смотреть лучшие игры. Люди хотят посмотреть, как «Реал» играет против «Милана», «Интера», «Сити» или «ПСЖ». К сожалению, нам обычно приходится ждать четвертьфинала или полуфинала, чтобы посмотреть такие матчи.

Мы видели протесты против Суперлиги в Англии, возможно, потому, что проект не был правильно объяснен. Я думаю, что у проекта большой потенциал, и очень скоро появятся обновления для клубов и болельщиков, — цитирует Роналдо The Athletic.

Официально проект Европейской Суперлиги поддерживают лишь «Реал», «Ювентус» и «Барселона».

Футбол,Реал,
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