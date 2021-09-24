Игрока ЦСКА наказали за празднование гола в ворота «Спартака»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Футболист отпраздновал гол вместе с болельщиками армейцев. Его поступок расценили как нарушение санитарного регламента в связи с пандемией коронавируса. В результате Заболотный был оштрафован на 20 тысяч рублей.

Нападающий забил единственный мяч на 81-й минуте матча со «Спартаком», прошедшего 20 сентября. После взятия ворот игрок побежал на трибуну болельщиков армейцев и отпраздновал вместе с ними гол. В добавленное время Заболотный был удален после второго предупреждения.