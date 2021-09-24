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Футболиста ЦСКА наказали за празднование гола в ворота «Спартака»

Lenta.ru
1 час назад

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) наказал нападающего ЦСКА и сборной России Антона Заболотного за поведение в дерби со «Спартаком». Об этом сообщается на сайте организации.

Игрока ЦСКА наказали за празднование гола в ворота «Спартака»
Фото: Иван Водопьянов / КоммерсантъИван Водопьянов / Коммерсантъ

Футболист отпраздновал гол вместе с болельщиками армейцев. Его поступок расценили как нарушение санитарного регламента в связи с пандемией коронавируса. В результате Заболотный был оштрафован на 20 тысяч рублей.

Нападающий забил единственный мяч на 81-й минуте матча со «Спартаком», прошедшего 20 сентября. После взятия ворот игрок побежал на трибуну болельщиков армейцев и отпраздновал вместе с ними гол. В добавленное время Заболотный был удален после второго предупреждения.

20 сентября 30-летний нападающий был включен в расширенный список игроков сборной России для участия в октябрьских матчах квалификации чемпионата мира-2022. В активе Заболотного один гол в 15 матчах в составе национальной команды.

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