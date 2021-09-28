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Месси забил дебютный гол за «ПСЖ»

Чемпионат.comиещё 2
2 часа назад

Аргентинский нападающий Лионель Месси забил дебютный гол за «ПСЖ» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Месси забил первый гол за «ПСЖ»
Фото: MATTHIAS HANGST/GETTY IMAGESMATTHIAS HANGST/GETTY IMAGES

На 74-й минуте у парижан прошла игра в стеночку — Килиан Мбаппе пяткой скинул мяч к линии штрафной, откуда Месси с левой пробил в верхний угол ворот.

Встреча группы А проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Встречу обслуживает испанская бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный судья — Сантьяго Хайме Латре. В матче 1-го тура «ПСЖ» сыграл вничью с «Брюгге» (1:1), а «Манчестер Сити» разгромил «РБ Лейпциг» (6:3).

Футбол,Роберто Фернандес,Лионель Месси,
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